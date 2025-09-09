La tarde de este martes se registró la explosión de un polvorín en el municipio de Tala, Jalisco, hecho que dejó como saldo preliminar la muerte de un hombre, presuntamente propietario del establecimiento dedicado a la fabricación de pirotecnia.

El alcalde Gerardo Ruiz confirmó la tragedia y lamentó el deceso. La onda expansiva se sintió a varios metros a la redonda, lo que generó múltiples reportes a la cabina de bomberos municipales.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron entre los escombros el cuerpo del hombre, cuya edad no ha sido precisada. Autoridades mantienen labores en la zona para descartar la existencia de más víctimas.

El polvorín se ubica sobre Camino Viejo a Los Laureles, en el acceso al basurero municipal. (Por Edgar Flores Maciel)