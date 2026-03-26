El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre habló en conferencia de prensa, previo al juego ante Portugal del próximo sábado en la reapertura del Estadio Azteca, y el primer tema que se le tocó fue la convocatoria a Guillermo Ochoa.
El arquero tapatío quien milita en la Liga de Chipre, tiene 40 años y sería por sexta vez incluido en un Mundial, en caso de que sea convocado.
“Lo de Memo es un portero que está en activo, está compitiendo y tiene muchos años fuera de la Liga MX. Es un jugador que nos ayuda mucho dentro del terreno y fuera. Es un referente. Está activo, trabajando y lo quiero ver”, dijo el Vasco, sobre el llamado de Ochoa.
Por otro lado sobre Gilberto Mora y los demás lesionados, señaló que “estuve con Mora y muy bien, tiene buenas sensaciones, estamos en comunicación diaria. Cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo, cuánto pesa; estuve en Tijuana, cuando fui a San Diego. Su progresión es muy buena, como Santi, como Chávez que en Rusia ya salió a la banca. Entre más o antes recuperemos jugadores la gama se hace más amplia a la hora de tomar la decisión final”. (Por Martín Navarro Vásquez)
“Es un referente y está activo”: Javier Aguirre, sobre convocatoria de Memo Ochoa
El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre habló en conferencia de prensa, previo al juego ante Portugal del próximo sábado en la reapertura del Estadio Azteca, y el primer tema que se le tocó fue la convocatoria a Guillermo Ochoa.