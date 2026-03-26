El técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre habló en conferencia de prensa, previo al juego ante Portugal del próximo sábado en la reapertura del Estadio Azteca, y el primer tema que se le tocó fue la convocatoria a Guillermo Ochoa.

El arquero tapatío quien milita en la Liga de Chipre, tiene 40 años y sería por sexta vez incluido en un Mundial, en caso de que sea convocado.

“Lo de Memo es un portero que está en activo, está compitiendo y tiene muchos años fuera de la Liga MX. Es un jugador que nos ayuda mucho dentro del terreno y fuera. Es un referente. Está activo, trabajando y lo quiero ver”, dijo el Vasco, sobre el llamado de Ochoa.

Por otro lado sobre Gilberto Mora y los demás lesionados, señaló que “estuve con Mora y muy bien, tiene buenas sensaciones, estamos en comunicación diaria. Cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo, cuánto pesa; estuve en Tijuana, cuando fui a San Diego. Su progresión es muy buena, como Santi, como Chávez que en Rusia ya salió a la banca. Entre más o antes recuperemos jugadores la gama se hace más amplia a la hora de tomar la decisión final”. (Por Martín Navarro Vásquez)