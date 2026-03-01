La joven parapléjica de 25 años a cuya eutanasia autorizada por los expertos en España se opuso su padre, recibió finalmente la asistencia para morir este jueves, tras una larga batalla legal.

Noelia Castillo, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.

Igualmente, relató haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.