La Policía Nacional de España desmanteló una organización criminal hispano-mexicana señalada como uno de los principales puntos de abastecimiento de metanfetaminas en Europa.
Nueve personas fueron detenidas por tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero; tres ingresaron a prisión.
Entre los arrestados figura un integrante del Cártel de Sinaloa y un empresario que usaba su compañía para ocultar droga en cargamentos de piedra desde México.
España desmantelan red ligada al Cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa
