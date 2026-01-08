Jalisco se ubicó entre las siete entidades con mayor número de homicidios durante el mes de diciembre, así lo informa la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“Son siete entidades en donde se concentró prácticamente el 50 por ciento de los homicidios dolosos, también en este caso en primer lugar estuvo Guanajuato con 9.3 por ciento del total; le siguió Chihuahua, con 8 punto por ciento; Baja California, 7.9 por ciento; en cuarto lugar Sinaloa, con 7.5 por ciento; Estado de México, con 5.9 por ciento; Morelos, con 5.7 por ciento; y Jalisco con 5.5 por ciento”.

En 2025, sin embargo, las cifras lo ubican en octava posición, con mil 198 homicidios dolosos, es decir, 5.1 por ciento del total nacional, siendo Guanajuato la entidad líder en esta materia. (Por Arturo García Caudillo)