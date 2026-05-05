Autoridades de España realizarán este fin de semana una operación especial para evacuar a pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía internacional.

El buque llegará al puerto de Granadilla de Abona, donde entre 80 y 100 personas serán trasladadas bajo estrictas medidas sanitarias hacia el aeropuerto para regresar a sus países de origen.

Las autoridades españolas señalaron que todos los pasajeros permanecen asintomáticos desde finales de abril y aseguraron que no habrá contacto con la población local durante el operativo.

El brote dejó tres personas fallecidas y ocho contagios confirmados.

La Organización Mundial de la Salud aclaró que el hantavirus requiere contacto cercano para transmitirse y descartó un riesgo sanitario masivo.