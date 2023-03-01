La Junta de Gobierno del SIAPA aprobó solicitar al Congreso de Jalisco la desincorporación de los municipios de El Salto y Juanacatlán, luego de detectar irregularidades en su integración al organismo.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que aunque se empadronaron cerca de 48 mil cuentas para el suministro de agua, no se recibieron los pagos correspondientes por el servicio.

Además, el organismo informó que existen alrededor de 276 mil cuentas irregulares relacionadas con tomas clandestinas, asentamientos sin regularizar y conexiones sin medidor, lo que representa pérdidas importantes en el volumen de agua distribuida.

El SIAPA adelantó que buscará convenios con municipios y organismos públicos para recuperar adeudos y regularizar el servicio.