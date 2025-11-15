Varias selecciones se colocaron a un paso de clasificar al Mundial 2026.

España virtualmente tiene el boleto al certamen, pero falta que se logre matemáticamente. El cuadro español se impuso por goleada de 4-0 a Georgia y se mantuvo con marca perfecta de 5 juegos, 5 victorias, con 15 puntos en todo lo alto del sector E, pero en segundo sitio está Turquía con 12, luego de derrotar 2-0 a Bulgaria. La única forma que el cuadro español pierda el pase al Mundial directo, sería con derrota de 7-0, aspecto que luce imposible.

En el pelotón B Suiza se colocó con pie y medio en el Mundial al golear 4-1 a Suecia y llegar a los 13 puntos, por 10 de Kosovo que logró ganarle 2-0 a Eslovenia, aunque por los 13 goles que han marcado los suizos tienen en su poder el pase.

En tanto que Austria venció a Chipre 2 goles por 0, resultado que le consolida en la cima del Grupo H con 18 puntos, pero el segundo sitio es Bosnia con 16 unidades y este sábado remontó para vencer 3-1 a Rumanía en casa. Con esto se pospone la clasificación de Austria y todo se definirá en la última jornada.

Bélgica, tendrá que esperar a la última fecha al empatar a un gol con Kazajistán. El cuadro Belga es líder del Grupo J con 15 unidades, dos más que Macedonia del Norte. (Por Martín Navarro Vásquez)