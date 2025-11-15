En la Liga de Expansión sorpresa: Los Alteños de Tepatitlán avanzaron a las semifinales del Torneo, luego de empatar en el juego de vuelta 1-1 de visita al Atlante.

Leonardo Sámano puso adelante a los jaliscienses y después por los Potros logró la igualada Jair Meza.

Los Alteños que calificaron como octavos, avanzan con el global de 2-1 y dejan fuera al super líder Atlante. (Por Martín Navarro Vásquez)