Previo al encuentro de este miércoles ante Islandia en Querétaro, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, prefirió no tocar el tema de de violencia que se vive en el país, dice que a ellos les toca lo deportivo, que les garantizaron seguridad y esperan dar un buen juego en la Corregidora.

“La imagen que tiene el país no se porque estoy dentro, pero si te puedo decir que somos mexicanos ciudadanos y estamos sensibles al momento que se vive evidentemente a nosotros hoy nos comete el plano deportivo y en ese aspecto jugaremos un partido, trataremos de hacerlo lo mejor posible al volver a casa. Me garantiza la gente de Federación que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo eso es verdad y a ver si mañana somos capaces de hacer un buen partido”.

El Vasco no descartó los regresos al Tri, de Guillermo Ochoa y de Julián Quiñones, en su momento. (Por Manuel Trujillo Soriano)