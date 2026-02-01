El Atlético de Madrid consiguió su pase a los Octavos de final de la Champions League al vencer 4 por 1 al Brujas de Bélgica en el juego de Vuelta del Play-off con triplete de Sørloth y clasifican con marcador global de 7-4.

El Bodo/Glimt consumó la sorpresa al eliminar al Inter de Milan con global de 5-2. En tanto que, el Bayer Leverkusen eliminó al Olympiacos de Grecia por 2-0, y el Newcastle eliminó al Qarabag de Azerbaiyán con global de 9-3.

Este miércoles se conocerán los último 4 invitados a los Octavos de final. (Por Manuel Trujillo Soriano)