Con el recuerdo de que hace diez año indultó un toro en la Nuevo Progreso, regresa a Guadalajara este próximo domingo, el torero hidrocálido, Juan Pablo Sánchez en busca de otra tarde de triunfo, según dice.

“Que sea una tarde inolvidable que envistan todo los toros, que la gente salga importante que es lo importante. Comentaban de tu triunfo hace diez años con aquél indulto aunque sabemos que el toro no tiene palabra? No bueno, eso lo tiene que dar el toro, la corrida me encanta Dios quiera y envistan los seis, pero cuando suceden tardes así como la de ‘Hocicudo’ sabemos que tienen que estar como que todos los astros alineados y hoy venimos con esa intención para el domingo”.

En el cartel con el que cierran los festejos de Aniversario de la Plaza Nuevo Progreso, se presentarán también el español Antonio Ferrera y Luis David Adame, con astados de San Constantino y el gerente del Coso, Jorge López de los Reyes, dijo que la afición puede esperar mucho de esta corrida.

“Esperamos mucho de este festejo porque son tres toreros muy capaces , los tres han estado en las plazas más importantes del mundo como en Las Ventas de Madrid en fin, además de una ganadería que atraviesa por un gran momento pese a ser una ganadería joven arrancó con triunfo muy importantes” (Por Manuel Trujillo Soriano)