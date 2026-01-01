El gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con la empresa Google para echar a andar una nueva herramienta tecnológica de consulta que permitirá a los usuarios del transporte público eficientar los tiempos en sus traslados.

A través de Google Maps o Waze los usuarios podrán consultar en tiempo real la hora exacta en que las unidades del transporte público llegan a cada una de las paradas informa el secretario de Transporte, Diego Monraz.

“Empezamos a actualizar toda la información de todas las unidades del transporte público. En un segundo momento, empezaremos ya a ver apenas en tres meses, en tiempo real, unidades que con nuestro celular, con las aplicaciones que ya tenemos de Google o Waze dónde viene el camión, las primeras 100 unidades en este trimestre antes de la entrada del Mundial”.

Indicó que la herramienta estará disponible antes de que termine el año, en las 220 rutas del transporte público y en las más de 4 mil 500 unidades.