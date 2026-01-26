Grupo Salinas mostró voluntad de pagar 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales, y en este momento negocia a cuánto ascienden su descuentos, explica la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y están en este momento en mesas, no de negociación, porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la Ley. Plantearon su deseo de pagar, entonces al plantear su deseo de pagar pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y cómo van a pagar. Entonces eso es lo que está en este momento en la mesa”.

Por tal motivo, lo más probable es que esta misma semana quede resuelto este asunto que data de 2008, pero que incluye adeudos de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. (Por Arturo García Caudillo)