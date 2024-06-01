El Gobierno de la República se encuentra en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato para atender el asesinato de once personas en un campo de fútbol en Salamanca, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del gabinete pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato. —¿Este caso sería atraído, por cómo se desarrolló? —Lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato”.

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó que la tarde de este domingo, once personas perdieron la vida y doce resultaron lesionadas en el ataque ocurrido en el campo de fútbol del Centro Deportivo del poblado Loma de Flores. (Por Arturo García Caudillo)