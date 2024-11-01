Si a usted le gusta el frío, aproveche las bajas temperaturas que se registrarán todavía esta semana sobre todo al amanecer, indica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.

“Y ahora, de manera muy particular para esta semana, para las personas que les gusta el frío, que les gustan las bajas temperaturas hay que aprovecharlo. Esta semana seguiremos con temperaturas frías al amanecer en prácticamente en todo el estado con excepción de la costa. Las tardes no serán tan cálidas, máximas entre los 21 y 23 grados, pero es muy probable que a partir de la próxima semana las temperaturas máximas y mínimas asciendan”.

Por su parte el también meteorólogo Julio Zamora, explica que pese a las bajas temperaturas, no hay nieve en el Nevado de Colima porque no existe la suficiente humedad debido a la influencia del fenómeno de La Niña. (Por Gricelda Torres Zambrano)