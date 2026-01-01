La diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, informó que comenzarán una campaña para recolectar firmas ciudadanas en contra del aumento a la tarifa del transporte público con el fin de que haya un referéndum y echar atrás el tarifazo.

“Activaremos un recurso ciudadano, es decir, que podamos lograr firmas, que toda esa rabia que existe en las calles, en las personas usuarias del transporte público y que, además, tenemos un montón de dudas que no han podido ser aclaradas, estaremos pidiendo su firma y convocando a que se sumen a este esfuerzo colectivo”.

El referéndum requiere poco más de 3 mil firmas y para que el ejercicio sea vinculante, se requiere la participación de al menos 33 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal estatal.

Por otro lado, también solicitarán la revisión por parte de la Contraloría del Estado del contrato y la licitación de la contratación con la financiera que dispersará los recursos de subsidio al transporte y programas sociales. (Por Marck Hernández)