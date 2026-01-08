La administración del presidente Donald Trump comenzó la instalación de un muro flotante de boyas en el río Bravo para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en la frontera con México.
El proyecto contempla más de 800 kilómetros de barreras y amplía el plan piloto implementado por Texas en 2023.
Autoridades estadounidenses informaron que ya hay contratos para desplegar los primeros tramos, con un nuevo diseño cilíndrico que dificulta el cruce.
Estados Unidos inicia instalación de muro flotante en el río Bravo
La administración del presidente Donald Trump comenzó la instalación de un muro flotante de boyas en el río Bravo para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en la frontera con México.