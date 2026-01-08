La administración del presidente Donald Trump comenzó la instalación de un muro flotante de boyas en el río Bravo para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en la frontera con México.

El proyecto contempla más de 800 kilómetros de barreras y amplía el plan piloto implementado por Texas en 2023.

Autoridades estadounidenses informaron que ya hay contratos para desplegar los primeros tramos, con un nuevo diseño cilíndrico que dificulta el cruce.