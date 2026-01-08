En lo que va de la actual administración se han asegurado más de 318 toneladas de droga y han sido detenidos más de 40 mil presuntos delincuentes, así lo informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En el marco de la estrategia nacional de seguridad y como reflejo del trabajo coordinado de las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del primero de octubre del 2024, al 31 de diciembre del 2025, se han detenido 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo; así como 21 mil 400 armas de fuego aseguradas”.

Por su parte, el Ejército y la Marina han desmantelado mil 887 laboratorios clandestinos. En cuanto a la extorsión, del 6 de julio al 30 de noviembre, se detuvieron 721 personas por este delito. (Por Arturo García Caudillo)