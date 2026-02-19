La Embajada de Estados Unidos en México lanzó este jueves una campaña educativa para la prevención, detección y notificación del gusano barrenador del ganado, ante las afectaciones en ambos países.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el SENASICA, la campaña incluye “una amplia gama de materiales educativos multimedia” en español.

Alertó que el gusano barrenador es “una plaga altamente destructiva que representa una amenaza grave para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario”.