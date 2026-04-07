La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al informe que presentó el Comité de la ONU sobre desapariciones, asegurando que debe ampliar su análisis y considerar todas las acciones emprendidas por su administración.

“Ni queremos negar la situación, porque la estamos atendiendo, tan es así que hasta modificamos leyes y estamos cerca de los colectivos, lo que no estamos de acuerdo es hacia donde quiere llevar este documento y cómo es redactado y cómo es orientado todo este documento y cuáles son los puntos del documento en los que definitivamente no se coincide. Sí lo único que concluyera el reporte fuera ‘cómo apoyamos’, ¡ah, bienvenido!, adelante, aún cuando no estemos de acuerdo algunos temas. No, el documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del Gobierno de México”.

Y por ello defendió la estrategia de su gobierno para enfrentar este problema, al tiempo que ofreció que se dará una conferencia de prensa para tratar este tema a detalle. (Por Arturo García Caudillo)