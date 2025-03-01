La guerra en Irán continúa este martes en medio de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que “una civilización morirá” si el régimen no acata su ultimátum sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

Además de la amenaza de Trump, Estados Unidos e Israel atacaron la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, por donde pasan el 90 por ciento de sus exportaciones petrolíferas.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en redes sociales que 14 millones de iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de su país.