La cinta “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, encabezó las nominaciones a los premios BAFTA al obtener 14 candidaturas.
En segundo lugar se ubicó “Pecadores”, con 13 nominaciones, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, y “Marty Supreme” consiguieron once postulaciones cada una.
En la categoría de Mejor Actor Protagónico competirán Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.
La contienda por el premio a Mejor Actriz Protagónica incluye a Jessie Buckley, Kate Hudson, Chase Infiniti y Emma Stone.
Los nominados a mejor película son “Una batalla tras otra”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Pecadores” y “Valor sentimental”.
Los ganadores se darán a conocer el próximo 22 de febrero durante la ceremonia que se celebrará en Londres. (Por Katia Plascencia Muciño)
Están listas las nominaciones para los Premios BAFTA
La cinta “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, encabezó las nominaciones a los premios BAFTA al obtener 14 candidaturas.