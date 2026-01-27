La cinta “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, encabezó las nominaciones a los premios BAFTA al obtener 14 candidaturas.

En segundo lugar se ubicó “Pecadores”, con 13 nominaciones, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, y “Marty Supreme” consiguieron once postulaciones cada una.

En la categoría de Mejor Actor Protagónico competirán Robert Aramayo, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.

La contienda por el premio a Mejor Actriz Protagónica incluye a Jessie Buckley, Kate Hudson, Chase Infiniti y Emma Stone.

Los nominados a mejor película son “Una batalla tras otra”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Pecadores” y “Valor sentimental”.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 22 de febrero durante la ceremonia que se celebrará en Londres. (Por Katia Plascencia Muciño)