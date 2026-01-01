Con una inversión superior a once mil millones de pesos, el Gobierno de la República dotará de 816 equipos médicos de alta tecnología a centros de salud y hospitales en todo el país, así lo informa el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

“Estamos estimando una inversión aproximada de once mil 257 millones de pesos en este 2026 para adquirir estos 816 equipos en todo el país. De estos 816 equipos, 341 son para el Seguro Social, 178 para el ISSSTE, 237 para los servicios de Salud del Bienestar en las 24 entidades federativas en las que opera, 41 para los servicios de salud de Pemex y 19 para los institutos nacionales de Salud”.

Esta compra incluye 25 aceleradores lineales, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 500 mastógrafos; 5 equipos de PCT y 10 equipos más entre gamma cámaras, angiógrafos y braquiterapias. (Por Arturo García Caudillo)