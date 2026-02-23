Aunque reconoció la acción de las Fuerzas Armadas, para la presidenta de los diputados, Kenia López Rabadán, lo ocurrido este domingo en Jalisco confirma la expansión que el crimen organizado ha alcanzado en nuestro país.

“Lo sucedido ayer, lamentablemente, confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país. No fue un fenómeno espontáneo. Hubo estrategias fallidas; el debilitamiento institucional fortaleció a las estructuras ilegales. Esa ruta equivocada México debe tenerla clara para no continuarla y mucho menos repetirla. La reacción del crimen organizado evidencia una presencia territorial y capacidad de fuego lamentablemente amplia”.

La paz no es un privilegio, señala, es un derecho, y pacificar a México debe ser la prioridad nacional, como estrategia integral del Estado en la que debe incluirse al Poder Legislativo. (Por Arturo García Caudillo)