El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos, confirma que se reforzó al 100 por ciento la seguridad en el inmueble, luego de que en conjunto con el Gobierno del Estado decidieran cerrar por primera vez en su historia para no correr riesgos.

Considera que no habrá ningún problema para que mañana martes reanuden operaciones, ya que no solo cubren las necesidades de 170 mercados municipales, sino que también distribuye mercancía a diferentes puntos del país.

“El día de mañana ya pretendemos abrir nuestros negocios, puesto que pues como se ha hablando, también nuestro productos son perecederos y debemos más que nada dar el servicio, llevar el alimento a todos los hogares jaliscienses que hoy se vieron afectados por el cierre”. (Por Gricelda Torres Zambrano)