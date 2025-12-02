El cine mexicano se renueva con la llegada de “Monstruo de Xibalbá”, una cinta que se adentra en el simbolismo y la reflexión para explorar las dudas y temores propios de la infancia. La película, es la ópera prima de la directora Manuela Irene, quien reveló la inspiración detrás de su primer largometraje.

“Mis papás son ateos, yo les preguntaba qué pasa cuando te mueres y decían no, pues quién sabe y entonces nunca tuve una respuesta satisfactoria, y sí era algo que yo, pasaba a las noches así en mi cama como viendo el techo, preguntándome y era algo así que me que me aterrorizaba, y en eso me inspiré para escribir esta primera pelí”.

La cinta, cuyo título evoca el inframundo maya, llegará a las salas de cine a nivel nacional el próximo jueves 4 de diciembre, además tendrá un evento especial en la Cineteca FICG con una función de gala el viernes 5 de diciembre, en donde estará presente la directora Manuela Irene y parte del equipo de producción. (Por Katia Plascencia Muciño)