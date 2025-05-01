El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, se reunió este martes con senadoras y senadores de Morena para pedirles que avalen sin modificaciones las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez que la Cámara de Diputados envíe ambas minutas al Senado.

De acuerdo con legisladores presentes, el titular de la Conagua pidió a la bancada oficialista respaldar íntegramente el proyecto que será turnado por San Lázaro, bajo el argumento de que en la Cámara de Diputados “ya se trabajó y se construyeron consensos suficientes”, tanto con grupos parlamentarios como con actores externos involucrados en la gestión del agua.