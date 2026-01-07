La actriz Ana de la Reguera tiene un nuevo logro en su carrera con el estreno de la película “Un hombre por semana”, proyecto en el que además de llevar el rol protagónico, debuta como co-directora.

En entrevista para Notisistema, la intérprete detalló que al identificarse con el personaje buscó involucrarse más en el proceso detrás de cámaras.

“Sí, la verdad es que es algo que quería desde hace tiempo y que afortunadamente me dieron la oportunidad, bueno casi casi que me metí a la fuerza porque sentía que conocía al personaje desde que lo leí, que primero me lo ofrecieron como actriz y después pues yo estaba viviendo lo que vivía el personaje, pues que iba a sumarle mucho al poder dirigir esta película junto a Polo”.

“Un hombre por semana” es una película de comedia romántica y drama, en el que explora la complejidad de las relaciones modernas. La cinta llegará a las salas de cine en México a partir de este jueves 8 de enero. (Por Katia Plascencia Muciño)