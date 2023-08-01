La tesorera municipal de Guadalajara, Irlanda Baumbach, asegura que el cobro del impuesto predial 2026 transcurre sin contratiempos, luego de que ayer se suspendiera el servicio por problemas con el sistema.

“Tenemos seis recaudadoras, cuatro módulos de cobro fijo, dos módulos de cobro móvil, vamos a tener tres auto-pagos exclusivo con tarjeta de crédito a través de su auto, tenemos 17 kioskos en diferentes ubicaciones, podemos hacer los pagos a través de los diferentes bancos, en tiendas de conveniencia, a través de la página web y a través de whatsapp con Guazap”.

La Tesorera Municipal confirma que desde las primeras horas de este miércoles se restableció el sistema de cobro a través de sus diferentes vías. Cabe destacar que en los dos primeros meses del año se capta el 75 por ciento del impuesto predial. (Por Gricelda Torres Zambrano)