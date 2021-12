Aunque no dio fecha exacta, pero este mismo mes comenzará la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna anti-Covid, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que va a ser ya en este mes, por que queremos aplicar la dosis de refuerzo previendo, siempre lo hemos dicho, aquí he repetido, repetido de que íbamos a avanzar en la vacunación, porque vienen los tiempos de frío, el invierno, que afecta mucho. Entonces tenemos que avanzar en eso. Y vamos hacia adelante, de modo que sí vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis, entonces es reforzar”.

Esta etapa está contemplada para adultos mayores. Explicó que se ha avanzado en la aplicación de la vacuna a rezagados y a adolescentes entre 15 y 18 años. Y reiteró que se cuenta con dosis suficientes. (Por Arturo García Caudillo)