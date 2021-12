Desde hace siete años, Tito ofrece en su puesto de periódicos del Centro de la ciudad un llavero con el escudo del Atlas que nada más no se vende, pero hoy jueves, día del partido contra el Pumas, este aseguró que no sólo se venderá sino hasta lo subirá de precio.

“Mira esta escudo del Atlas lo tengo aquí a la venta, sin mentirte desde hace siete años y no lo he podido vender. Lo estoy dando en 25 pesos, es un escudo que en el mercado te puede costar 150 pesos, pero estoy seguro que ahora que quede campeón lo voy a dar en 400 pesos y se va a vender, es más se van a escasear, se van a agotar”.

Por cierto, es muy curioso que hoy día del partido con el Pumas, gran cantidad de aficionados rojinegros salieron a la escuela o a trabajar con su camiseta bien puesta del Atlas. (Por José Luis Jiménez Castro)