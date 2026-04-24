Con más de tres mil expositores y ocho mil participantes, este sábado y hasta el 30 de abril se llevará a cabo el Tianguis Turístico de Acapulco en su edición número 50. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, expresó.

“Un Tianguis innovador, un Tianguis diferente, internacional, pero además el número 50, que sin duda va a llegar a un Acapulco totalmente transformado, está limpio, hay grandes obras, el malecón, toda la parte de la bahía histórica. Tenemos tres mil expositores, tenemos mil 308 empresas turísticas de México, mil 258 compradores de todos los países, ahí manejamos más o menos de 30 países, sobre todo nuestros destinos prioritarios”.

Se espera una derrama económica de más de un millón 150 mil millones de pesos y una ocupación hotelera bastante alta, aunque, aunque nada comparada con el 90 por ciento que se vivió durante las vacaciones de Semana Santa. (Por Arturo García Caudillo)