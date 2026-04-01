El reguetonero mexicano El Malilla regresó a Guadalajara la noche de este jueves para abarrotar el Auditorio Telmex con su gira “Tu Maliante Bebé”, con la que celebra 10 años de trayectoria musical.

Entre un despliegue visual que incluyó bailarinas y una imponente cabeza gigante que lo representaba, el cantante arrancó el show con “Niña Santa”, para después continuar con temas como “Más tarde”, “Barbie ven”, “Bien bebé” y “B de bellakeo”, que encendió al público de principio a fin.

Tal como lo había adelantado en redes sociales, la noche contó con invitados sorpresa del género urbano. Joss ML y Sr. Speedy se unieron al escenario para interpretar varios temas junto al artista, para elevar aún más la energía del concierto.

Tras más de una hora y media de espectáculo, El Malilla cerró la velada con uno de sus temas más conocidos, “Mami tú”, y dejo a sus fans con la promesa de regresar pronto a Guadalajara. (Por Pilar Gutiérrez)