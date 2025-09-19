Este viernes 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025, al cumplirse 40 años del terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.

El Gobierno Federal anunció que se enviará un mensaje de alerta a las 12:00 horas directamente a más de 80 millones de celulares activos en México.

Se activará un escenario de emergencia con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incidencia en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, y el Estado de México, entre otras entidades.