En medio de una de las crísis más graves que ha enfrentado el SIAPA en las últimas décadas, este viernes tendrá lugar una sesión de la Junta de Gobierno, la cual podría ser la primera del nuevo director, Ismael Jáuregui Castañeda, explica la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.

La presidenta municipal habla de cuáles deberían ser sus primeras acciones como responsable del organismo intermunicipal, comenzando por la transparencia.

“Y entre las primeras acciones yo creo que tendría que haber eso. Ya que por fin la gente sepa lo que se está discutiendo y decidiento en esos espacios. Tiene que ver una auditoría de desempeño, repito, no nada más financiera. Tiene que haber una revisión de los perfiles, tiene que clarificarse los criterios de distribución del agua, tiene que haber una justa revisión de las tarifas, para que los ciudadanos que han sido afectados no tengan que pagar cantidades enormes y ridículas”. (Por Gricelda Torres Zambrano)