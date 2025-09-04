Mañana vence el plazo de la tarjeta naranja de apoyo al transporte al 100 por ciento, por lo que a partir del viernes ya no será aceptada en el transporte urbano.

Todos los beneficiados de la primera convocatoria tendrán que refrendar sus datos a través de la plataforma de “Yo Apoyo al Transporte” de la Secretaría de Asistencia Social, sacar cita y acudir con dos copias de su INE y dos de su CURP el día en que les den la cita.

Los estudiantes tendrán que agregar dos copias de su comprobante de estudio.

Así pues, mañana es el último día para utilizar la tarjeta naranja de apoyo al transporte hasta no renovar la misma. (Por José Luis Jiménez Castro)