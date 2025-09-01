El diputado local del PAN, César Madrigal, rechazó la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos y planteó como alternativa un viaducto subterráneo que combine un sistema pluvial con transporte masivo.

Según el legislador, el proyecto contemplaría un tren eléctrico o metro paralelo a la circulación vehicular y un carril exclusivo para emergencias.

“No creo en el tema del segundo piso, no es una obra viable para López Mateos. La solución debe ser subterránea (…) en Madrid ya funciona un sistema que combina tren eléctrico, movilidad vehicular y atención de emergencias”.

Acompañado de especialistas, Madrigal explicó que la propuesta podría financiarse mediante una asociación público-privada o incluso bajo un esquema de concesión.

La iniciativa se suma al debate sobre la saturación de López Mateos, una de las avenidas más transitadas del Área Metropolitana de Guadalajara. (Por Marck Hernández)