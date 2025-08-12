Tras recibir 80 mil solicitudes en la primera convocatoria del programa “Yo Jalisco Apoyo al Transporte”, autoridades estatales prevén que, con el nuevo registro para 50 mil aspirantes y las tarjetas entregadas en la fase inicial, se pueda cubrir la totalidad de solicitantes antes de finalizar el año, indica la titular de la Secretaría de Asistencia Social, Priscilla Franco.

“Definitivamente, creemos que es un programa que puede tener mayor alcance y vamos a buscar que así sea porque las personas en Jalisco, al menos en la primer convocatoria llegamos a 80 mil solicitudes de personas aspirantes a este programa”.

En esta segunda convocatoria se mantiene el apoyo a los grupos vulnerables: personas con discapacidad y sus cuidadores, adultos mayores, estudiantes, mujeres en situación de vulnerabilidad y familiares de personas desaparecidas. (Por Edgar Flores Maciel)