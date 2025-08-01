Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum que este fin de semana se reunirá con los mandatarios de Guatemala y Belice y visitará zonas arqueológicas del sureste.

“El viernes vamos a Guatemala, la conferencia de prensa es en Chetumal, de ahí nos vamos a ir a Guatemala con el gabinete de Seguridad, la secretaria de Energía, va también SICT, particularmente el proyecto de que el Tren Interoceánico pueda cruzar hacia Guatemala, es uno de los grandes proyectos que tenemos con Guatemala, obviamente ya operado por ellos del lado de Guatemala; y la secretaria de Medio Ambiente”.

Luego de un par de horas en Guatemala, regresará a Calakmul, Campeche, donde tendrá una reunión trilateral con el presidente Arévalo de Guatemala y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, con quien también se reunirá por separado. (Por Arturo García Caudillo)