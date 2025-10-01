La Selección Nacional inició este lunes entrenamientos bajo el mando de Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento de cara los encuentros contra Colombia el sábado en Dallas y el del próximo martes ante Ecuador en Guadalajara.

El defensa, Kevin Álvarez lamenta la lesión que sufrió Rodrigo Huescas, pero se dice ilusionado con la posibilidad de pelear un puesto en la lateral del Tri.

“Estoy muy ilusionado desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de poder participar sólo queda demostrar que estamos listos y prepararse bien. Es triste y también por lo de la competencia siempre ha sido muy fuerte, tenemos años por poder estar, por poder participar y ahora me toca aprovechar la oportunidad”.

Los seleccionados estrenaron este lunes el balón “Trionda”, el esférico que se utilizará en la Copa del Mundo 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)