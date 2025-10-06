Aunque los senadores de Morena y sus aliados tenían mucha prisa y aprobaron en fast track la reforma a la Ley de Amparo, al fin, después de cinco días, el Senado de la República envió la minuta a la Cámara de Diputados, así lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán.

“Yo recibí este documento hoy, se ha publicado ya en la gaceta de la Cámara de Diputados para mayor transparencia de todos los legisladores, pero también para que los ciudadanos sepan cómo se recibió este documento y mañana daremos cuenta al Pleno, le avisaremos a los 500 diputados que se ha recibido esta minuta y se turnará a la o las comisiones correspondientes”.

Señaló que en la discusión de esta minuta como en otras se respetarán los derechos humanos y el debido proceso. (Por Arturo García Caudillo)