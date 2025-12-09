La saga de libros de “Las crónicas de Narnia”, conmemora su aniversario 75, con una nueva versión de portadas, creadas por Owen Richardson, reconocido ilustrador, de la mano de la editorial Harper Collins. En entrevista con Notisistema, Owen, como fue este trabajo en equipo.

“Tenemos directores de arte, tenemos editores, tenemos que ser fieles a la historia de los personajes también, hay mucha gente, tenemos que respetar la propiedad intelectual de C.S. Lewis, pero de nuevo, ellos conocen mejor la historia, entonces también estoy muy agradecido por ese equipo de trabajo. Un artista es lo suficientemente bueno como lo es su director de arte”.

El ilustrador espera seguir colaborando con otras editoriales para darle vida a los personajes a través de sus dibujos, y sueña con ilustrar obras como Harry Potter. (Por Pilar Gutiérrez)