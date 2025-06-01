El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, comparece ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero.

En las primeras horas de la diligencia de este martes, la jueza negó la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que se giró contra el expriista desde mayo del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los fiscales del caso aún no realizan la imputación formal contra Duarte Jáquez.