La serie ‘Age Of Violence’, producción filmada totalmente en Guadalajara, ya estrenó su primer capítulo. Dirigida por Oswaldo Martínez, la serie narra las historias de desaparición, búsqueda y violencia que se sufren en México, así lo mencionó el cineasta en charla con Notisistema.

“Age of Violence trata de una mujer que está en búsqueda de su hermana desaparecida en una ciudad que se parece mucho a Guadalajara, pues bueno trata de temas muy duros, uno de ellos es la tráfica y otro de ellos, el más importante es la violencia, es muy muy intensa, es una serie muy intensa pero yo creo que era muy necesaria”.

El primer capítulo se puede ver en la plataforma independiente Film for the Masses , cuyo objetivo es promocionar, distribuir y generar dinero para los productores latinoamericanos independientes. (Por Katia Plascencia Muciño)