A unos días de que el presidente López Obrador envíe al Congreso el paquete de reformas constitucionales conocido como Plan C, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, hace un llamado al PRI a recapacitar su postura y aprobar estas iniciativas.

“Yo creo que sí, el PRI es sensible, está en un proceso de conversación y esperemos que en ese proceso de conversación se de cuenta que están traicionando todo el legado del nacionalismo revolucionario. Y si le hacen honor a la lucha histórica de la Revolución y a la Constitución del 17, y le echan una hojeada a la columna vertebral del 17, que fue la columna vertebral de la declaración de principios y los estatutos del PRI, entonces se darán cuenta que o reforman sus estatutos o vienen a apoyar la propuesta”.

El Paquete completo de reformas será enviado a la Cámara de Diputados, y aunque aún no se sabe cuántas son, incluye temas del bienestar, judicial, laboral y electoral, entre otras. (Por Arturo García Caudillo)