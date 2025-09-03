El joven mexicano Enrique Gómez Jackson, recién egresado de la Universidad Incarnate Word, obtuvo el primer lugar en una competencia global de Viasat Beyond con Earthlive, un brazalete inteligente diseñado para localizar personas mediante satélites de órbita baja sin depender de internet o telefonía móvil.

El dispositivo envía cada minuto la ubicación de quien lo porta y almacena datos médicos y de contacto accesibles por NFC, lo que lo convierte en una herramienta clave para emergencias y prevención de desapariciones.

Resistente al agua y a golpes, el prototipo fue premiado con 15 mil dólares para continuar su desarrollo.

Con un costo estimado de cinco mil pesos, busca aplicarse en áreas como protección civil, seguridad pública y turismo de aventura. Más información está disponible en earthlive.space.