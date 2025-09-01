En medio de las críticas y el caos vehicular que se vive en los alrededores de la glorieta La Minerva, por su intervención de cara al Mundial 2026.

El comisario Vial del Estado, Jorge Alberto Arizpe, informó que hay y habrá elementos permanentes en la zona, pero que mucho depende de cómo conducen los automovilistas.

“Están agilizando la circulación, hay algunos que se avientan desde la tercera cuerda, así como en la luncha desde la tercera cuerda y van a dar vuelta a la derecha y eso es lo que a veces no puede ser. Agarren con tiempo su carril para poder dar vuelta ya sea a Hidalgo, a Vallarta, a López Mateos. Tomar con tiempo su carril, para donde va a dirigirse”.

La intervención de la Glorieta Minerva será para peatonalizarla, esto podría llevar varios meses de obra, posiblemente, hasta diciembre o enero. (Por Gustavo Cárdenas)