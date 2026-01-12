Luego del acuerdo alcanzado con la FEU de la UdeG, el Jefe de Gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, sostiene que todos los estudiantes de Jalisco que paguen con tarjeta única, desembolsarán cinco pesos en el transporte público.

“Para la UdeG y para todos los estudiantes del Estado de Jalisco, de cualquier Universidad pública, privada, de cualquier preparatoria pública y privada; es decir, para todos los jóvenes que estén estudiando en Jalisco el costo del transporte público va a ser de tan sólo 5 pesos, pero es con la tarjeta única”.

Este acuerdo beneficia a estudiantes de escuelas públicas y privadas, pero incluso a partir de secundarias, aclara Alberto Esquer. Los jóvenes que tienen el beneficio del 100 por ciento seguirán igual, solo tendrán que registrarse y obtener su tarjeta única. (Por Gricelda Torres Zambrano)