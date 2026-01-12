A partir del 19 de enero, fecha programada para el inicio de la entrega de los plásticos de la Tarjeta Única, el Gobierno de Jalisco habilitará módulos de atención con la expectativa de distribuir entre 20 y 25 mil tarjetas por día.

La titular del Sistema de Asistencia Social del estado, Priscila Franco, aseguró que la operación está diseñada para que el proceso, desde el ingreso hasta la salida del usuario, no exceda los 15 minutos.

“Vamos a tener todo un equipo de personas desde el gobierno de Jalisco, que estarán dando atención desde el momento en que llegan, para poder validar toda la información, su cita y demás para que entonces sea muy ágil el proceso. Esperamos que las personas no tengan que tener más de 10 a 15 minutos en cada uno de nuestros módulos”.

Para quienes no están familiarizados con el uso de tecnología o tengan dificultades para realizar el prerregistro, personal de diversas oficinas gubernamentales brindarán orientación paso a paso para completar el trámite. (Por Edgar Flores Maciel)